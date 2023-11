Studenci Politechniki Białostockiej projektują nową wizję Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie

6 listopada, 2023

Źródło: Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie Źródło: Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie

Studenci architektury Politechniki Białostockiej pod okiem prof. Jerzy Uścinowicza projektują nowe zagospodarowanie terenu Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie.

Studenci stworzą wiele wariantów wizji architektonicznych, które pokażą władzom muzeum, jak należy rozwijać się zgodnie ze standardami światowymi.

– Chcemy poeksperymentować. Po pierwsze poeksperymentować projektowo, biorąc na wzgląd pewną perspektywę rozwojową skansenu – mówi prof. Jerzy Uścinowicz, kierownik Zakładu Architektury Kultur Lokalnych Politechniki Białostockiej. – Trzeba sobie zdawać sprawę, że skansen to nie tylko istnienie obiektów i ta forma zbierania okazów muzealnych, porządkowania i systematyzowania, więc ta podstawowa funkcja ochronna, ale przede wszystkim jest to funkcja edukacyjna i funkcja kulturalno-naukowa. Dzięki niej my możemy tworzyć możliwości obcowania z dziełami sztuki etnograficznej, więc ta funkcja poznawcza i estetycznej jest ważna, ale również muzeum to prowadzenie badań naukowych na ten temat.

W ramach nauki studenci zaprojektują teren skansenu oraz tereny okoliczne, na których mogłoby znaleźć się zaplecze muzeum do sprawowania funkcji badawczej i edukacyjnej.

W tym sezonie Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie odwiedziło około 25 000 turystów.

– Jest XXI wiek, więc trzeba też bardziej nowocześnie podejść do sprawy przyjęcia i organizacji ruchu turystycznego – mówi Juliusz Jakimowicz, dyrektor Muzeum-Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie. – Potrzebujemy też terenu, na który moglibyśmy przenieść część administracyjną naszego muzeum. Cieszy nas, że pan profesor Jerzy Uścinowicz, który jest członkiem rady naszego muzeum, pochylił się nad tym problemem i ze studentami architektury będą myśleć, będą pracować nad takim projektem zagospodarowania obecnego terenu skansenu i tych terenów okolicznych w bliskim sąsiedztwie. Liczymy na dobrą współpracę z miastem i gminą Nowogród. Na szczęście i władze Nowogrodu, jak i nasza społeczność dostrzega, że Skansen Kurpiowski to serce Nowogrodu.

Studenci architektury Politechniki Białostockiej przeprowadzili już inwentaryzację zabytkowych obiektów na terenie skansenu. Rozbudowa i nowy plan zagospodarowania terenu jest w fazie projektowej, pierwsze wizje będą pod gotowe na przełomie roku. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Jerzym Uścinowiczem, kierownikiem Zakładu Architektury Kultur Lokalnych Politechniki Białostockiej i Juliuszem Jakimowiczem, dyrektorem Muzeum-Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie: