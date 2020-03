Studenci oddali krew. W ramach Wampiriady zebrano prawie 280 litrów tego cennego płynu

Marzec 6, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Ponad 600 osób oddało krew w ramach zimowej edycji Wampiriady. Akcja przez ostatnie dwa tygodnie odbywała się na białostockich uczelniach.

– Wynik ten nas bardzo cieszy, zwłaszcza, że jest to okres przeziębień. Mimo to udało nam się zebrać 619 donacji, co przekłada się na liczbę 279 litrów krwi – mówi Dominika Zdunek, koordynatorka Wampiriady.

Najwięcej krwi udało się zebrać w pierwszym dniu akcji, 22 lutego na Rynku Kościuszki. Wówczas tym cennym płynem podzieliło się 131 osób. Tradycyjnie z uczelni prym wiodła Politechnika Białostocka, na której dwóch wydziałach udało się zebrać najwięcej krwi. Na Wydziale Mechanicznym oddało ją 90 osób, a na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku zebrano z kolei 68 donacji.

Krew była zbierana też na Uniwersytecie w Białymstoku i Uniwersytecie Medycznym.

Kolejna edycja Wampiriady, tzw. wiosenna zaplanowana jest na przełom maja i czerwca. (mt/mc)