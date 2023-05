Studenci oddają krew w ramach wiosennej odsłony Wampiriady 2023

23 maja, 2023

Wampiriada na Wydziale Mechanicznym PB, fot. Małgorzata Turecka Wampiriada na Wydziale Mechanicznym PB, fot. Małgorzata Turecka

Na białostockich uczelniach trwa Wampiriada. Wiosenna odsłona studenckiej akcji zbiórki krwi potrwa do połowy czerwca. We wtorek (23.05) tym cennym płynem można było się podzielić na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

– Wampiriada jest po to, abyśmy zyskali nowych dawców krwi, ponieważ jak wiemy krew jest potrzebna, może się przydać każdemu – mówi Martyna Terlecka, koordynatorka lokalna Wampiriady. – Chcemy promować dobre nawyki, żeby ludzie pomagali innym. Liczymy, że w ciągu trwania naszej akcji 450 osób odda krew – dodaje.

Na oddających krew czekają soki, czekolady i pamiątkowe koszulki z oryginalną grafiką, która co roku jest inna.

– Fotele wszystkie zajęte, mała kolejka jest, także jak zwykle z pustymi lodówkami nie wyjedziemy – mówi Ilona Kuźmińska, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. – Krew jest potrzebna, jest to jedyny lek, którego świat nie potrafi jeszcze produkować. Są pewne próby, ale w praktyce nie zdają one egzaminu. Krew to cenny lek, ratujący zdrowie i życie – dodaje.

W środę (24.05) krew będzie można oddać na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Białymstoku (9.00 – 14.00), a w sobotę (27.05) na Rynku Kościuszki (9.00 – 15.00). W kolejnym tygodniu akcja zagości w Policealnej Szkole Ochrony Zdrowia (29.05 – godz. 9.00 – 13.30), na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB (30.05 – godz. 9.00 – 14.00), w Euroregionalnym Centrum Farmacji UMB (31.05 – godz. 9.00 – 14.00) i ponownie na Rynku Kościuszki (03.06 – godz. 9.00 – 15.00).

Natomiast 4 czerwca akcja odbywać się będzie w Kampusie UwB (9.00 – 14.00), 6 czerwca na Wydziale Prawa UwB (9.00 – 14.00), 7 czerwca na Wydziale Filologicznym UwB (9.00 – 14.00) i na koniec 13 czerwca na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB (8.30 -14.30).

Wampiriadę dwa razy do roku (tj. wiosną i jesienią) organizują wspólnie Niezależne Zrzeszenie Studentów w Białymstoku i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: