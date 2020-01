Strażnicy kontrolują piece. Za spalanie odpadów mogą wręczyć mandat

Styczeń 23, 2020

źródło: Straż Miejska w Białymstoku źródło: Straż Miejska w Białymstoku

Sezon grzewczy to nasilone kontrole strażników miejskich. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. czym palimy w piecach.

Właściciel dymiącego komina może się spodziewać, że w każdej chwili zapukają do niego strażnicy miejscy. Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta mogą wejść na teren posesji, jeśli podejrzewają, że właściciel pali w piecu szkodliwymi odpadami.

Uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

W trakcie sezonu grzewczego najczęściej to mieszkańcy miasta informują strażników o zaobserwowanych nieprawidłowościach. Powodem takich zgłoszeń jest zazwyczaj czarny, gryzący dym wydobywający się z kominów posesji. Jeżeli kontrola wykaże, że właściciel nieruchomości spalał śmieci lub innego rodzaju odpady, może zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 złotych. Gdy sprawa trafi do sądu, może zakończyć się grzywną do 5 tys. złotych. (mt/mc)