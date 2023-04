Strażacy będą mieć nową jednostkę w Białymstoku

25 kwietnia, 2023

Budowa nowej jednostki straży pożarnej przy Plażowej/źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Do 2025 roku w Białymstoku powstanie nowa jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Przy ulicy Plażowej uroczyście wmurowano akt erekcyjny i kamień węgielny w jej budowę.

Pieniądze na inwestycję pochodzą z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2022-2025”.

Nowa jednostka to dwukondygnacyjny budynek na półhektarowej działce. Inwestycja będzie miała blisko 1,6 tys. m kw powierzchni użytkowej, garaż na osiem aut oraz 19 miejsc postojowych. Będzie to piąta jednostka PSP na terenie miasta. Nowa jednostka ma powstać do 2025 roku. Zabezpieczy część Białegostoku oraz powiatu białostockiego, czyli gmin Michałowo i Gródek. Cała inwestycja będzie kosztowała ok. 18 mln zł. (at)