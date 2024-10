Straż Miejska w Białymstoku organizuje bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet

7 października, 2024

Zajęcia „Bezpiecznej białostoczanki”, fot. Hanna Kość Zajęcia „Bezpiecznej białostoczanki”, fot. Hanna Kość

Unikanie zagrożeń, samoobrona i pierwsza pomoc – tego nauczą się kobiety podczas kursu „Bezpieczna Białostoczanka”. Będzie to już 14. edycja szkolenia, które prowadzą instruktorzy taktyki, techniki i interwencji ze Straży Miejskiej w Białymstoku.

Pierwszy trening planowany jest 18 października.

– Jest to przedsięwzięcie kierowane do pań, które ma na celu nauczyć przede wszystkim bezpiecznych zachowań, między innymi tego, jak unikać zagrożeń, jak nie stać się ofiarą przemocy i jak skutecznie się obronić – mówi Marta Rybnik ze Straży Miejskiej w Białymstoku. – Kurs „Bezpieczna Białostoczanka” jest bezpłatny, uczestniczką może być wyłącznie osoba pełnoletnia, wobec której brak jest przeciwwskazań do udziału w szkoleniu ze względu na stan zdrowia.

W kursie weźmie udział 30 kobiet. Zajęcia będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku w każde piątkowe popołudnie. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń, a te będą przyjmowane telefonicznie w najbliższy czwartek (10.10) od 9.00 do 12.00 pod nr telefonu 85 869 67 53. (hk)