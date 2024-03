Stowarzyszenie Droga przygotowuje paczki dla najuboższych

18 marca, 2024

Marta Daniszewska w magazynie z darami, fot. Hanna Kość Marta Daniszewska w magazynie z darami, fot. Hanna Kość

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga, jak przed każdymi świętami, szykuje paczki dla swoich podopiecznych, czyli osób najuboższych i najbardziej potrzebujących.

Przygotowanych będzie 500 paczek.

– Blisko 2000 osób otrzyma od nas paczki. Staramy się, żeby paczka była jak najbardziej związana z Wielkanocą, żeby był tam majonez, chrzan, biała kiełbasa, oczywiście jajka, bo tego nie może zabraknąć, świeże pieczywo, kurczak na obiad, coś słodkiego czy jakiś świeżych owoców i warzywa – mówi Marta Daniszewska ze Stowarzyszenia Droga.

Aby móc skompletować 500 paczek od poniedziałku (18.03) przez niemal dla tygodnie w 20 sklepach PSS Społem organizowana jest zbiórka żywności.

– Sklepy są na terenie całego miasta, więc do któregoś z tych punktów każdy będzie miał blisko. Zawsze też zapraszamy do nas na ul. Proletariacką 21. Przynosić można to czego jest za dużo w naszych szafkach, ale nie ukrywamy, że łatwiej nam jest rozdysponować produkty, które tak szybko nie zepsują, bo jeżeli ktoś nam teraz przyniesie białą kiełbasę, to ona nie doczeka do świąt, ale jeżeli ktoś nam przynieść cukier, herbatę, makaron czy ryż, to jak najbardziej są to produkty, który spokojnie mogą zaczekać – dodaje Marta Daniszewska.

Paczki będą pakowane i wydawane od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty. (hk)