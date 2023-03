16 marca, 2023

O przemocy rówieśniczej wśród dzieci – zarówno w życiu realnym, jak i wirtualnym – warto rozmawiać wcześniej, zanim do niej dojdzie. Lepiej jest bowiem zapobiegać niż leczyć – przekonuje podlaska policja, z inicjatywy której w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa poświęcona temu tematowi. Udział w niej wzięli szkolni pedagodzy, którzy dowiadywali się jak przeciwdziałać zjawisku przemocy.

– Konferencja nosi nazwę „Stop przemocy rówieśniczej w życiu realnym i wirtualnym”, bo myślę, że wiele osób słyszało o formach przemocy: fizyczna, psychiczna, bójki, pobicia, naruszenie nietykalności, wyśmiewanie, obrażanie czy poniżanie. To też przeniosło się nam do internetu. Coraz młodsze dzieci mają dostęp do internetu, coraz mniejsze dzieci korzystają z telefonów komórkowych, więc uznaliśmy, że należy o tym porozmawiać – co zrobić wspólnie, jakich rozwiązań szukać, żeby dzieci z tego internetu i z tych telefonów korzystały z głową, mądrze, w sposób, który nie będzie krzywdził ich rówieśników – kolegów i koleżanek – mówi asp. Marta Gawieńczyk z Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Białostocka policja prowadzi szereg spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą, gdzie poruszany jest temat przemocy rówieśniczej. Dzieci dowiadują się, co zrobić, jeżeli staną się ofiarą przemocy, gdzie mają szukać pomocy, a także co mają zrobić, jeżeli są świadkiem przemocy. Dużą rolę w kształtowaniu postaw dzieci mają jednak rodzice.

– Rodzice przede wszystkim powinni z dziećmi jak najwięcej rozmawiać, rozmawiać o tym jak należy traktować inne osoby, jak powinny te pozytywne zachowania dzieci wyglądać i też w pewnym stopniu kontrolować z kim dzieci rozmawiają, co też publikują w internecie – dodaje asp. Gawieńczyk.

Dzieci często nie zdają sobie sprawy z tego, że ciąży na nich odpowiedzialność karna. Sprawa z ich udziałem może trafić do sądu dla nieletnich, a dziecko może być skierowane do poprawczaka.

W 2022 roku białostocka policja prowadziła ponad 1000 postępowań z udziałem nieletnich. Połowa z nich dotyczyła kradzieży, około 50 zaś przemocy wśród dzieci. (mt)