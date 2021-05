Startuje rekrutacja na Politechnikę Białostocką

Maj 11, 2021

fot. Michał Obrycki/Politechnika Białostocka fot. Michał Obrycki/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka, największa uczelnia techniczna w regionie, ogłosiła harmonogram rekrutacji na studia. Internetowa Rejestracja Kandydatów na 28 kierunków studiów I stopnia i 20 kierunków studiów II stopnia ruszy 1 czerwca i potrwa do 6 lipca.

Mniej czasu na uzupełnienie dokumentów będą mieli kandydaci na I stopień studiów na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, grafika. Muszą oni zarejestrować się i wnieść opłaty za przeprowadzenie rekrutacji do 30 czerwca. Oni też będą musieli przystąpić do egzaminów z rysunku. Te zaplanowano od 6 do 8 lipca.

Do 9 lipca wszyscy kandydaci na studia I stopnia będą mieli czas na wpisanie do systemu IRK wyników maturalnych.

Kandydaci na studia poznają wyniki rekrutacji 13 lipca. Później będą musieli potwierdzić chęć studiowania i skompletować wymagane dokumenty. Ostateczne listy kandydatów przyjętych na studia Politechnika Białostocka ogłosi 29 lipca.

W przypadku kandydatów na jeden z 20 kierunków studiów II stopnia na Politechnice Białostockiej rekrutacja także rusza 1 czerwca. Ostateczne listy kandydatów przyjętych na studia Politechnika Białostocka ogłosi 29 lipca. (mt/mc)