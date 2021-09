Stan wyjątkowy. Żołnierze WOT udzielają telefonicznego wsparcia mieszkańcom terenów przygranicznych

Wrzesień 15, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Mieszkańcy terenów przygranicznych, objętych stanem wyjątkowym mogą już korzystać ze specjalnej infolinii wsparcia. Numer 800 100 115 obsługują żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Numer jest bezpłatny i czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Jak informuje WOT, mieszkańcy tych terenów mogą za jej pośrednictwem zgłosić się o pomoc psychologiczną, a także zgłosić potrzeby lokalnej społeczności. Ważnym aspektem działania linii jest także możliwość niwelowania niepokoju co do aktywności wojsk na ich terenie. Mieszkańcy często niepokoją się nocnymi lotami, często upewniają się, czy są to polskie statki powietrzne. Dzięki wsparciu telefonicznemu mogą na bieżąco wyjaśniać wątpliwości.

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września, czyli już niemal dwa tygodnie. Wprowadzono go na okres 30 dni w 183 miejscowościach – 115 z nich jest w województwie podlaskim, reszta – w województwie lubelskim. (mt)