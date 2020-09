Spotkanie z twórcami spektaklu „Jesus Christ Superstar”

Wrzesień 10, 2020

źródło: OiFP źródło: OiFP

Musical „Jesus Christ Superstar” wraca na scenę Opery i Filharmonii Podlaskiej. Pierwszy po przerwie pandemicznej spektakl będzie można obejrzeć już 19 września.

Przed powrotem na scenę, realizatorzy i artyści musicalu spotkają się z widzami w kawiarni Duży Pokój, gdzie opowiedzą o musicalu i swojej pracy.

Do Dużego Pokoju na spotkanie przybędą: reżyser i choreograf musicalu Santiago Bello oraz artystki i artyści wcielający się w role Piłata, Marii Magdaleny i Piotra – Maciej Nerkowski, Dorota Białkowska, Monika Ziółkowska, Mateusz Stasiulewicz i Bartłomiej Łochnicki.

Spotkanie w najbliższy piątek (11.09) o 19.00. Wstęp jest wolny.

– To spektakl o emocjach, o ludziach, o bólu który przeżywamy na co dzień – opowiada Jakub Wocial, reżyser białostockiej wersji i jednocześnie odtwórca postaci Jezusa. – Nasz „Jesus Christ Superstar” niczego nie narzuca. Człowiek, który jest wierzący przeżyje tę historię wraz z nami. Zostanie mu ona przedstawiona w sposób, jaki zna z Biblii. To spektakl opowiedziany słowami Judasza, z jego perspektywy, a jednymi z głównych postaci są Jezus i Maria Magdalena. Mam nadzieję, że osoby, które są neutralne wobec chrześcijaństwa przeżyją te losy podobnie, na pewno wchłonie je ta historia. Jeśli nie warstwa muzyczna, to plastyczna tego spektaklu ich na pewno zachwyci.

Spektakl, poza 19 września, będzie można też obejrzeć 20, 26 i 27 września, a także 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 i 18 października. (mt/mc)