Spotkanie świata nauki i organizacji gospodarczych na Forum Akademicko-Gospodarcze

28 lutego, 2024

Prof. Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej, fot. Maciej Giedrojć Juraha Prof. Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej, fot. Maciej Giedrojć Juraha

Wyzwania gospodarcze i społeczne stojące przed Polską oraz Europą” to hasło przewodnie tegorocznego Forum Akademicko-Gospodarczego, które odbędzie się 6 i 7 marca w Warszawie.

Konferencję organizuje Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, którego prezesem jest prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej i stanowi platformę współpracy między uczelniami wyższymi a organizacjami gospodarczymi.

– To forum nastawione jest na wspólne poszukiwanie rozwiązań, które by doskonaliły zarówno uczelnię jak i funkcjonowanie przedsiębiorstw – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej i prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. – Myślę, że to jest ten nadrzędny cel współpracy, bo ta współpraca ukierunkowana i z takimi określonymi zadaniami da pożądany przez wszystkich efekt synergii.

Podczas Forum Akademicko-Gospodarczego wystąpią przedstawiciele administracji rządowej oraz uznani eksperci świata nauki i czołowych branż polskiej gospodarki. Będą to dwa dni obrad i 5 paneli tematycznych.

– Zaczniemy od tego co jest jedną z większych bolączek, mianowicie od inwestowania w naukę i kształcenie oraz znaczenie tego inwestowania oczywiście dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Kolejny temat to cyfryzacja w gospodarce, o tym że sztuczna inteligencja coraz to nowe obszary naszej działalności obejmuje i to wszyscy wiemy. Teraz czy to zagrożenie czy też może szansa. Skoro mówimy o innowacjach to też i nowe materiały, nowe technologie i nowa organizacja przedsiębiorstw. Trwa jeszcze wojna w Ukrainie, ale dotyczy ona naszych wieloletnich partnerów, zatem i temat wyzwań i szans związanych z udziałem Polski w odbudowie Ukrainy, o której już w tej chwili się myśli i już się podejmuje działania w tym zakresie też będzie przedmiotem dyskusji. I temat, który pojawia się bardzo często, bo ciągle jest aktualny mianowicie temat kształcenia.

Tegoroczna 6. już edycja Forum Akademicko-Gospodarczego przebiegać będzie w formule hybrydowej – fizycznie w sali konferencyjnej Politechniki Warszawskiej, z możliwością udziału on-line. (hk)

Z prof. Martą Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej rozmawiała Hanna Kość: