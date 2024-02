26 lutego, 2024

Spotkanie „Sport – praca ciała czy umysłu”, fot. Hanna Kość Spotkanie „Sport – praca ciała czy umysłu”, fot. Hanna Kość

Przygotowanie mentalne to połowa sukcesu – tak mówił Wojciech Nowicki podczas spotkania „Sport – praca ciała czy umysłu” zorganizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta Białystok w Politechnice Białostockiej.

W wydarzeniu uczestniczyło kilkudziesięcioro uczniów z białostockich szkół ponadpodstawowych.

Do tej pory Młodzieżowa Rada Miasta Białystok organizowała już warsztaty dotyczące psychiki młodych ludzi, które skupiały się na depresji, stresie i przemęczeniu.

– Stwierdziliśmy, że komisja sportu powinna również się zająć tym tematem, bo kwestia radzenia sobie ze stresem i kwestia tego jak trudny jest sport dla młodych osób, jest ważny – mówi Eryk Oskar Kmita, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Białystok. – W sport wchodzi się bardzo młodo i jest się w nim najprawdopodobniej do momentu pierwszej kontuzji poważniejszej, która jest w stanie danego sportowca wykluczyć ze sportu na całe życie.

Wojciech Nowicki, wicemistrz świata i mistrz olimpijski w rzucie młotem, a także złoty absolwent i honorowy ambasador Politechniki Białostockiej, podkreślał, że w sporcie ważne są treningi, ale i praca z psychologiem społecznym.

– Przede wszystkim zawsze na start wychodzi się psychicznie. To jest najważniejsze, żeby dobrze wyjść mentalnie nastawionym, ponieważ nie bez powodu gdzieś tam bierze się przekonanie, że jak się przegra w szatni w głowie, to już się przegra i na zawodach, więc nasz umysł jest bardzo istotny. On zresztą też napędza nas do działań, motywuje nas do pracy, więc on pełni bardzo ważną rolę w sporcie i w ogóle nawet w codziennym życiu – zapewnia Wojciech Nowicki.

Spotkanie odbyło się w Politechnice Białostockiej, w której na końcowym etapie jest budowa kompleksu boisk i kortów.

– Już właściwie czekamy tylko na delikatną poprawę pogody, żeby można było na kortach ułożyć ostatnią warstwę nawierzchni, bardzo nowoczesnej technologii – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockie. – To wszystko po to, żeby ta nawierzchnia była naprawdę trwała. I to jest tylko ten jeden element, którego brakuje nam do uroczystego otwarcia całego kompleksu kortów i boisk.

O swoich doświadczeniach sportowych opowiadał także Mateusz Chodakowski – lekkoatleta, oraz Maciej Marchel, który jest pięściarzem. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Wojciechem Nowickim: