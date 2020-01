Spotkania, rozmowy, literatura. IV Festiwal Autorzy i Książki

Styczeń 29, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Doświadczeni pisarze oraz miłośnicy literatury będą mieli okazję do wspólnych spotkań, rozmów oraz podsumowań tego, co w minionym roku wydarzyło się w lokalnej literaturze. Za ponad tydzień w Książnicy Podlaskiej odbędzie się czwarta edycja Festiwalu Literackiego Autorzy i Książki.

Wydarzenie pozwala zapoznać się z rynkiem wydawniczym w województwie podlaskim, ale także skupia w jednym miejscu twórców i ich odbiorców.

– Festiwal Autorzy i Książki powstał po to, żeby przyjrzeć się temu co dzieje się na rynku księgarskim w regionie, ale także, żeby móc zapoznać się z twórczością poetów, pisarzy związanych z regionem. W jakiś sposób chcieliśmy skłonić osoby, które piszą do tego, żeby pojawiły się w jednym miejscu, w tym samym czasie, żeby jakoś to środowisko zjednoczyć – przypominała rzecznik Książnicy Justyna Sawczuk.

W programie festiwalu: spotkania autorskie, warsztaty literackie i teatralne, wystawy oraz koncert poetycko-muzyczny.

– Myślę, że jednym z ciekawszych warsztatów będą zajęcia z białostockim raperem – Lukasyno, który zdradzi jak wygląda praca na piosenkami. Nowością w tym roku będzie koncert poetycko – muzyczny przygotowany przez aktorów Patryka Ołdziejewskiego i Magdalenę Dąbrowską. Niewątpliwą gwiazdą festiwalu będzie Katarzyna Bonda, na którą bardzo długo czekaliśmy w Książnicy Podlaskiej – dodawała Justyna Sawczuk.

Festiwal Literacki Autorzy i Książki potrwa od 6 do 8 luego w Książnicy Podlaskiej. Szczegółowy program znajduje się tutaj. (ea/mc)