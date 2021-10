Spotkania, prezentacje, filmy. Zbliża się jubileuszowa edycja Festiwalu Ciekawi Świata

Październik 6, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Marcin Meller, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Aleksander Lwow czy Cezary Borowy opowiedzą o swoich wyprawach i związanych z nimi doświadczeniach podczas jubileuszowej, 10. edycji Festiwalu Kultur i Podróży Ciekawi Świata.

Wydarzenie odbędzie się między 20 a 24 października w Białostockim Ośrodku Kultury. Oprócz rozmów z podróżnikami, zaplanowano pokazy filmów, koncert oraz coś dla małych odkrywców, czyli spotkanie z Tomaszem Samojlikiem oraz Gosią Zdziechowską, polską doktor Dolittle.

– To jest Mount Everest tego, co chcielibyśmy pokazać i powiedzieć o tym, jak ciekawy jest świat i jaki ciekawi ludzie w tym świecie się obracają. Są to nie tylko Polacy, ale pokazujemy przede wszystkim Polaków, też białostoczan. I to stwierdzenie ciekawi świata to jest ból, łzy, radość i szczęście, z tego co wynoszą podróżnicy ze swoich wypraw – mówi dyrektor BOK-u Grażyna Dworakowska.

Festiwal Ciekawi Świata rozpocznie koncert Grubsona. Następnego dnia odbędą się pokazy dwóch filmów: „Selma – prawdziwa przygoda z końca świata” oraz „Jutro czeka nas długi dzień”.

– To są wspaniałe filmy. Na festiwalu będzie główna bohaterka „Jutro czeka nas długi dzień”, pani Helena Pyz. W 1989 roku wyjechała do Indii, za założycielem szkoły dla osób trędowatych, i po dzisiaj tę szkołę prowadzi. „Selma…” kolejny film, jest o polskim jachcie, który wypływa na najtwardsze wyprawy. Film będzie pokazywał przeprawę przez Morze Rossa, najzimniejsze, najbardziej niebezpieczne morze. Podczas projekcji będzie obecny reżyser filmu – zapowiada koordynatorka festiwalu Urszula Wysocka.

W kolejnych dniach odbędą się spotkania z podróżnikami.

– Piątek (22.10) robi się dniem rowerowym, ale zaczynamy Gruzją Marcina Mellera, jego ukochaną Gruzją. Sobota (23.10) będzie dniem typowy górskim. Obecny będzie Maciej Pietrowicz, to syn zmarłego Jerzego Pietrowicza, który brał udział w wyprawie do Annapurny Południowej w 1979 roku. Będzie jeszcze jeden uczestnik tej wyprawy Krzysztof Wielicki – dodawała Urszula Wysocka.

Z okazji 10. edycji festiwalu przygotowano 10 unikatowych złotych karnetów, które będą upoważniały do wejścia na wszystkie wydarzenia. Wyjątkowe bilety będzie można kupić od piątku (08.10) wyłącznie w kasie kina Forum. (ea)

10. Festiwal Kultur i Podróży CIEKAWI ŚWIATA 2021

20 października 2021

19:00 Ceremonia otwarcia i koncert: GrubSon

sala Forum, ul. Legionowa 5

21 października 2021

17:00 Film: Jutro czeka nas długi dzień

Kino Forum, ul. Legionowa 5. Po filmie spotkanie z reżyserem filmu Pawłem Wysoczańskim i główną bohaterką filmu, Heleną Pyz

20:00 Film: Selma – prawdziwa przygoda z końca świata

Kino Forum, ul. Legionowa 5. Po filmie spotkanie z reżyserem filmu Maciejem Jabłońskim

22 października 2021

18:00 Marcin Meller: Nieprzewidywalne, czyli moja Gruzja

sala Forum, ul. Legionowa 5. Prowadzenie spotkania: Michał Książek

20:00 Ola Synowiec i Arkadiusz Winiatorski / Stones on Travel: Na poboczu Ameryk. Pieszo z Panamy do Kanady, sala Forum, ul. Legionowa 5.

21:30 Adela Tarkowska i Krzysztof Józefowski / BikeTheWorld: BikeTheWorld – Rowerami dookoła świata

sala Forum, ul. Legionowa 5.

23:00 Kamila Kielar: W poszukiwaniu niedźwiedzi – duchów

sala Forum, ul. Legionowa 5.

23 października 2021

10:00 Mali Odkrywcy / Gosia Zdziechowska / Polska Dr Dolittle: Jak zostałam mamą nosorożca?

klub Fama, ul. Legionowa 5, wstęp wolny, prezentacja i spotkanie dla dzieci w wieku 4+

12:00 Maciej Pietrowicz, Arkadiusz Peryga i Ryszard Włoszczowski / Jelczem w Himalaje: Śladami Uczestników Annapurna South 1979. Sala Forum, ul. Legionowa 5.

14:00 Film: Everest dla każdego.

kino Forum, ul. Legionowa 5. Pokaz filmu ze słowem wstępnym Janusza Kalinowskiego i Leszka Cichego.

16:00 Leszek Cichy: Nie tylko Everest – góry świata Leszka Cichego.

sala Forum, ul. Legionowa 5.

18:00 Cezary Borowy: Byłem przemytnikiem w Indiach

sala Forum, ul. Legionowa 5.

20:00 Aleksander Lwow: Zwyciężyć znaczy przeżyć…

sala Forum, ul. Legionowa 5.

22:00 Krzysztof Wielicki: Piekło mnie nie chciało

sala Forum, ul. Legionowa 5.

00:30 Film: “W lodowym piekle” i “Ostatnia rozmowa”

Kino Forum, ul. Legionowa 5.

Po filmach rozmowa z Januszem Kalinowskim i jego gośćmi

24 października 2021

10:00 Mali Odkrywcy / Tomasz Samojlik: O rety! Przyroda

Klub Fama, ul. Legionowa 5, wstęp wolny. Prezentacja i spotkanie dla dzieci w wieku 4+

12:00 Magdalena Winek i Mateusz Czarkowski / Podróże z Jajem: Uzbekistan – zwykli-niezwykli ludzie w cieniu islamu i dyktatury

sala Forum, ul. Legionowa 5.

13:30 Piotr Doliński: Podróż z punktu A do punktu Z

sala Forum, ul. Legionowa 5

15:00 Małgorzata Lebda i Rafał Siderski: Czytanie wody: Wisła

sala Forum, ul. Legionowa 5.

16:30 Jacek Pałkiewicz: Człowiek Legenda

sala Forum, ul. Legionowa 5.

18:30 Jakub Porada: Podróże dla każdego

sala Forum, ul. Legionowa 5.

20:30 Krzysztof Starnawski: Nurkowania jaskiniowe – od Tatr przez Bałkany do rajskiego Meksyku

sala Forum, ul. Legionowa 5.

20 października – 15 listopada 2021

14:00-21-00 Fundacja Pietrowicz Śladami Uczestników: „Pierwsza Jeleniogórska Wyprawa w Himalaje – Annapurna South 1979”

foyer Forum, ul. Legionowa 5, wstęp wolny