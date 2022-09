Spotkania autorskie i koncert. Czas na 13. Festiwal Literacki Zebrane

Wrzesień 6, 2022

źródło: mat. org. źródło: mat. org.

W Białymstoku rozpoczyna się we wtorek (06.09) 13. Festiwal Literacki Zebrane. Do soboty (10.09) będzie można skorzystać ze spotkań z pisarzami i ekspertami. To rzecz obowiązkowa dla wszystkich miłośników literatury. Wstęp jest wolny.

Festiwal Literacki Zebrane organizowany jest przez Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów i Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Wszystkie wydarzenia odbywają się w klubie Zmiana Klimatu przy ul. Warszawskiej 6.

Wydarzenie zainauguruje spotkanie z Pauliną Siegień – dziennikarką i reporterką, specjalizującą się w zagadnieniach dotyczących Europy Wschodniej, autorką książki „Miasto bajka. Wiele historii Kaliningradu”. W kolejnych dniach będzie można posłuchać rozmów z Tomaszem Różyckim, Pawłem Reszką, Agatą Tuszyńską, Krystyną Kurczab-Redlich, czy Antonim Gralakiem, który w tym roku zagra też koncert.

Spotkania autorskie będą transmitowane w sieci. Szczegóły są tutaj. (mt)

Program 13. Festiwalu Literacki Zebrane:

6.09 (wtorek)

godz. 19:00 – spotkanie autorskie z Pauliną Siegień

7.09 (środa)

godz. 19:00 – spotkanie autorskie z Tomaszem Różyckim

8.09 (czwartek)

godz. 19:00 – spotkanie autorskie z Antonim Gralakiem

godz. 21:00 – koncert formacji 100-NKA/Gralak

9.09 (piątek)

godz. 18:00 – spotkanie autorskie z Pawłem Reszką

godz. 20:00 – spotkanie autorskie z Agatą Tuszyńską

10.09 (sobota)

godz. 17:00 – spotkanie autorskie z Krystyną Kurczab-Redlich

godz. 19:00 – spotkanie autorskie z Vincentem V. Severskim