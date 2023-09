„Spojrzenie” – nowa wystawa fotograficzna w Spodkach PIK

20 września, 2023

Białostockie Spodki, fot. Katarzyna Cichoń Białostockie Spodki, fot. Katarzyna Cichoń

W białostockich Spodkach trwają przygotowania do piątkowego (22.09) wernisażu wystawy FOTOspółdzielni. Grupę tworzą pasjonaci fotografii skupieni przy Podlaskim Instytucie Kultury.

Ekspozycja „Spojrzenie” prezentuje możliwości twórcze fotografików, jest podsumowaniem kilku lat pracy nad indywidualnym wyrazem artystycznym każdego twórcy. Prezentuje prace w technikach tradycyjnych (analog, guma) oraz cyfrowe, multiekspozycje, a nawet sztuczną inteligencję.

W czasie trwania wystawy zorganizowane zostaną pokazy otwarte, na których będzie można zapoznać się z różnymi technikami fotograficznymi. Dodatkowo będzie można obejrzeć zabytkowe aparaty fotograficzne oraz przykłady zdjęć wykonywanych z ich użyciem. Początek wernisażu o 18:00.

FOTOspółdzielnia działa przy Podlaskim Instytucie Kultury od siedmiu lat. To pasjonaci fotografii, których cechuje ogromna ciekawość, chęć ciągłego rozwoju, oraz niepohamowana potrzeba tworzenia. Opiekunem grupy z ramienia PIK jest Adam Ślefarski, instruktorem białostocki fotografik Cezary Fabiszewski. Każdy z członków FOTOspółdzielni jest inny, co innego go interesuje, co innego cieszy, co innego kocha. Prace fotografików to próba zatrzymania chwili ważnej dla twórcy. (mt)