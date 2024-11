Spektakl dyplomowy „Dziewczyno, takie konfundujące”

6 listopada, 2024

Dziewczyno, takie konfundujące, fot. Hanna Kość Dziewczyno, takie konfundujące, fot. Hanna Kość

W jaki sposób social media działają na zmysły, wpływają na wyobraźnię, kształtują ekonomię uwagi, radykalizują i zmieniają swoich użytkowników – nad tym zastanawiają się studenci białostockiej filii Akademii Teatralnej w sztuce „Dziewczyno, takie konfundujące”, którego premiera odbędzie się w sobotę (09.11).

„Dziewczyno, takie konfundujące” to spektakl dyplomowy ośmiorga studentów, do którego scenariusz napisała Jowita Mazurkiewicz, a reżyseruje Weronika Szczawińska.

– Historia opowiada o promocji nieistniejącego filmu hollywoodzkiego blockbustera „Ashes of Tomorrow”. Ten film następnie jest promowany przez grające w nim gwiazdy, widzimy je przede wszystkim w programie telewizyjnym Jimmiego Falcona, po czym cała promocja i film komentowany jest przez rozmaite social media, czyli przyglądamy się temu, w jaki sposób rzeczywistość istnieje jedynie w zapośredniczeniu, jedynie na ekranie, natomiast na wysokim poziomie emocji i emocjonalnej dramy – mówi Weronika Szczawińska.

Wśród studentek występujących w spektaklu jest Maria Czok, która gra sławną polkę robiącą karierę za oceanem.

– Ten dyplom jest spełnieniem naszych marzeń. To była taka praca bardzo kolektywna, czyli taka, która nie zakładała, że reżyserka przyjechała i powiedziała, jak mamy to zrobić, tylko zapytała, jakie są wasze social media, jakie są wasze wizje bycia sławnym, jaka jest wasza perspektywa też po tej szkole, bo nie zapominajmy o tym, że my jesteśmy ludźmi, którzy pewnie częściowo mogą się mierzyć w przyszłości z takimi tematami albo chcieliby się mierzyć, i pytanie, czy by chcieli? – zastanawia się Maria Czok.

Premiera spektaklu dyplomowego 'Dziewczyno, takie konfundujące” w białostockiej filii Akademii Teatralnej będzie w sobotę (09.11) o 18:00. Sztuka będzie grana do końca stycznia. (hk)

Na próbie medialnej była Hanna Kość: