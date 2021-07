Sparing Jagiellonii z Górnikiem Łęczna i oficjalna prezentacja zespołu

Lipiec 16, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Przed Jagiellonią Białystok ostatni mecz kontrolny przed nowym sezonem. Przeciwnikiem żółto-czerwonych będzie w sobotę (17.07) Górnik Łęczna. Spotkanie zostanie połączone z oficjalną prezentacją drużyny Ireneusza Mamrota.

Mecz odbędzie się z udziałem publiczności. Na trybunach Stadionu Miejskiego w Białymstoku dostępnych będzie 4,5 tys. miejsc.

– Choć to tylko sparing to na pewno podejdziemy do niego bardzo poważnie. Będziemy chcieli ten mecz wygrać. Przeciwnik też jest fajny, wymagający; to beniaminek ekstraklasy. Także serdecznie zapraszam na to spotkanie – powiedział szkoleniowiec Jagiellonii Ireneusz Mamrot.

Chętni na stadion będą mogli wejść już o 10.00. Sama prezentacja zespołu rozpocznie się o 10.45. Poprzedzi ją zbiórka pieniędzy na leczenie chorego na SMA Mikołaja z Białegostoku.

Obok stadionu przy ul. Słonecznej, między 9.00 a 15.00, odbywać się będzie piknik. Dzieci będą mogły poskakać na dmuchańcach czy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z pszczołą – maskotką Jagiellonii.

Mecz Jagiellonii Białystok z Górnikiem Łęczna rozpocznie się o 12.30. (mt)