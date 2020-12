Sokółka. Otwarto ośrodek dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Grudzień 16, 2020

fot. Mateusz Duchnowski/UMWP fot. Mateusz Duchnowski/UMWP

W Sokółce oficjalnie otwarto Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Pomoc znajdą tam osoby borykające się z zaburzeniami psychicznymi czy problemami emocjonalnymi.

Ośrodek w Sokółce prowadzić będzie podległy samorządowi województwa podlaskiego szpital psychiatryczny w Suwałkach.

– Podjęliśmy się tego trudnego zadania, ale też czujemy się gotowi, żeby to robić i taki ośrodek tutaj organizować – mówiła podczas uroczystości Bożena Łapińska, dyrektor szpitala w Suwałkach. – Mamy w tym zakresie doświadczenie – takie poradnie prowadzimy od około 20 lat.

Ośrodek w Sokółce znajduje się w budynku po byłym lokalu usługowym. Zarząd Województwa Podlaskiego na remont obiektu i jego wyposażenie przekazał dotację w wysokości 50 tys. złotych, o co wnioskował szpital w Suwałkach.

– To kolejny krok w poprawie jakości opieki psychologicznej i psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą w województwie podlaskim – mówił marszałek województwa Artur Kosicki. – Tu najmłodsi otrzymają pomoc w swoim środowisku, świadczoną przy wsparciu rodzin i bliskich pacjentów.

Powstanie placówki w Sokółce to element zmiany podejścia do psychiatrii dziecięcej opracowany przez resort zdrowia. Nowy model zakłada, że najmłodsi powinni być diagnozowani w swoim środowisku, jak najbliżej miejsca zamieszkania. Ma to umożliwić sieć ośrodków – w Podlaskiem ma ich być pięć. (mt/mc)