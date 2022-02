„Sobotni odlot z Radiem Akadera” w Gwincie

Luty 18, 2022

fot. RoobiShot fot. RoobiShot

Sobotni (19.02) wieczór warto będzie spędzić w studenckim Klubie Gwint. O 22.00 rozpocznie się tam na imprezę pod hasłem „Sobotni odlot z Radiem Akadera”.

– Na sobotni lot mamy dwóch pilotów. Potrafią puszczać muzę bez użycia rąk. Ich styl latania jest bardzo skoczny, ale bezpieczny. Przystojni i wiecznie młodzi: EsDwa & Dj Ortiz – zapraszają organizatorzy.

Szymona EsDwa Kubasa znacie z naszej anteny, gdzie w niedziele między 18.00 a 20.00 prowadzi audycję „Czarne rzeczy”.

– Zapraszam w imieniu swoim, jak i dj Ortiza na sobotę do Klubu Gwint. Wieczorem sprawdzimy, jak się ta miejscówka sprawuje po generalnym remoncie w wersji co najmniej 2.0. Impreza nazywa się „Sobotni odlot z Radiem Akadera”. Dokąd będziemy lecieć? Powiem tak: nie mam pojęcia. Miejsce docelowe jest absolutnie nieznane. Na pewno będzie funkowo, co najmniej przez chwilę, bo gdzie się pojawiam, tam jakiś element funku pojawia się razem ze mną. Będzie i R&B, pop i rap i trochę gitar. Będziemy testować parkiet, didżejkę, nagłośnienie, także protestujcie z nami! – zaprasza dj Es Dwa.

Wydarzenie startuje o 22.00 i do 23.000 chętni mają szansę wejść na „pokład” za darmo. Wystarczy zapisać się na wydarzeniu na Facebooku. Link do wydarzenia jest tutaj. (mt)