Śnięte ryby w stawie na terenie gminy Gródek

17 lipca, 2024

źródło: WIOŚ w Białymstoku źródło: WIOŚ w Białymstoku

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadzili czynności na terenie stawów zlokalizowanych w gminie Gródek. Powodem interwencji było ustalenie przyczyny śnięcia ryb.

Do WIOŚ w Białymstoku wpłynęło zgłoszenie dotyczące wyczuwalnego zapachu padliny w związku ze śnięciem ryb w stawach zlokalizowanych na terenie gminy Gródek. Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, gdzie potwierdzono śnięcie ryb. W związku z możliwością spływu śniętych ryb do rzeki Supraśl, na mnichy zostały nałożone siatki zabezpieczające przed wypływaniem martwych ryb do odprowadzalnika. Pracownicy CLB GIOŚ Oddział w Białymstoku wykonali pomiary in situ.

Na ten moment żaden zbiornik wodny nie został wyłączony z użytku, a plaża miejska w Supraślu jest otwarta. Czynności wyjaśniające są w toku. (pc)