SMOLIK//KEV FOX na koncercie w Białymstoku

30 listopada, 2023

Duet SMOLIK//KEV FOX, ogłosił trasę promującą ich najnowszą płytę „Belly Of The Whale”. W jej ramach muzycy zatrzymają się w Białymstoku w Sali Forum 3 grudnia, w niedzielę.

Artyści, świetnie znani z dynamicznych występów, zaprezentują premierowy materiał z ich drugiej wspólnej płyty „Belly Of The Whale”. Album ten to dziewięć wyjątkowych piosenek, które hołdują brzmieniom lat 80. i 90., czerpiąc inspirację z popkultury i idoli z tamtego okresu. Single takie jak „Promises” i „Smoke and Mirrors” już zdobyły uznanie krytyków. W trakcie koncertu SMOLIK//KEV FOX nie zapomną także o swoich wcześniejszych hitach z albumu „SMOLIK//KEV FOX” oraz EP-ki „Queen Of Hearts”. Dla fanów będzie to niepowtarzalna okazja, aby doświadczyć eklektycznej i nieprzewidywalnej mieszanki brzmień. (hp)