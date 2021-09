„Skłodowska. Radium Girl” Teatru Papahema w kampusie UwB

Wrzesień 8, 2021

Fot. Bartek Warzecha / archiwum Teatru Papahema Fot. Bartek Warzecha / archiwum Teatru Papahema

Kto jeszcze nie widział spektaklu „Skłodowska. Radium Girl” w wykonaniu Teatru Papahema ma szansę to zrobić. Sztukę będzie można obejrzeć w najbliższą niedzielę (12.09) o 19.00 w Uniwersyteckim Centrum Kultury w kampusie UwB.

Tak spektakl anonsują sami twórcy: Biografii Marii Skłodowskiej-Curie nie obejmują prawa autorskie. Przynależy ona do strefy publicznej. Możemy jej używać. Maria jest twarzą feminizmu, kobietą-mitem, produktem. Podobnie jak inne ikony popkultury – Madonna, Marilyn Monroe, Superman – kształtuje zbiorową wyobraźnię. Czy jednak nasza bohaterka chciałaby ją współtworzyć jako świadoma jednostka? Spektakl przewrotnie używa figury Marii, by poruszyć kwestie szeroko rozumianej wolności, respektowania praw kobiet, wieloaspektowego przekraczania własnych granic, naruszania prywatności osób publicznych, przerostu ego i ambicji, a także przynależnej systemowi edukacji tendencji do zamykania ludzkiego życia w banalnych formułkach. Istotne zagadnienia społeczne konfrontowane są z życiową postawą noblistki, której przywraca się prawo do szczerej, intymnej, nierzadko kontrowersyjnej wypowiedzi. Korzystając z języka teatru ożywionej formy, twórcy w dynamiczny i groteskowy sposób przybliżają bogaty w paradoksy fenomen, jakim jest Maria Skłodowska-Curie.

Obsada: Paulina Moś, Helena Radzikowska, Paweł Rutkowski, Mateusz Trzmiel. Tekst i reżyseria: Agata Biziuk. Scenografia: Katarzyna Pielużek. Muzyka: Natasza Topor. Choreografia: Anna Sawicka-Hodun. Projekcje: Patryk Bychoski. Reżyseria światła: Maciej Iwańczyk. Konsultacje chemiczne: Marzanna Rutkowska.

Wstęp jest bezpłatny. Obowiązują rezerwacje. Jedna osoba może zarezerwować jedno miejsce, przesyłając swoje imię i nazwisko na adres rezerwacje@uwb.edu.pl i wpisując „Skłodowska” w tytule maila. Rezerwacja jest ważna po otrzymaniu potwierdzenia. (mt)