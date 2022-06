Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika instytucją kultury Województwa Podlaskiego

Czerwiec 1, 2022

fot. Kamil Timoszuk/UMWP fot. Kamil Timoszuk/UMWP

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie oficjalnie jest już instytucją kultury Województwa Podlaskiego. Zmiana właściciela to dla placówki nowe możliwości rozwoju. Obiekt ma być rozbudowany, poszerzona ma być także oferta dla zwiedzających.

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, jeden z najstarszych tego typu obiektów w Polsce i jeden z najatrakcyjniejszych zabytków regionu. Został założony w 1927 r. przez Adama Chętnika i jego żonę Zofię z Klukowskich pod kuratelą Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Do niedawna był częścią zarządzanego przez samorząd Łomży Muzeum Północno-Mazowieckiego.

– Po piętnastu latach starań dzisiaj mamy finał, a jednocześnie początek czegoś wspaniałego – mówił wzruszony wicemarszałek. – Miejmy nadzieję, że ta zmiana to nowe życie dla tego skansenu, bo ten obiekt zasługuje na dużo więcej i chcemy tego dokonać. Taki obiekt powinien mieć opiekuna wojewódzkiego, bo „duży może więcej”. My jako samorząd województwa jesteśmy w stanie tę instytucję rozwijać – mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

Pomysł, aby wydzielić skansen ze struktur łomżyńskiego muzeum i utworzyć samodzielną instytucję, nad którą nadzór przejęłoby województwo, zrodził się kilka lat temu. Zabiegały o to władze Łomży i województwa. Dla miasta utrzymanie instytucji było zbyt dużym wyzwaniem finansowym (ponad 900 tys. złotych rocznie). Natomiast zarząd województwa uznał, że muzeum, jako samodzielna jednostka, będzie miało lepsze perspektywy rozwoju, większy dostęp do dotacji i wyższe finansowanie.

– To wyjątkowy obiekt, drugie najstarsze muzeum na wolnym powietrzu w Polsce. Nie wszyscy o tym wiedzą, nawet w województwie podlaskim i mam nadzieję, że odkryją teraz to miejsce. To najpiękniej położony skansen w Polsce, zapraszam serdecznie – zachęcał do odwiedzin parku etnograficznego Juliusz Jakimowicz, dyrektor instytucji.

Skansen Kurpiowski to park etnograficzny rozpościerający się na obszarze ok. 3,5 ha. Jest ulokowany na skarpie, z której roztacza się widok na Narew i wpadającą do niej Pisę. (mt)