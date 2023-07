„Simona” w reż. Natalii Korynckiej-Gruz w kinie plenerowym BOK

13 lipca, 2023

„Simona" w kinie plenerowym BOK, fot. mat. pras.

Kto jeszcze nie widział dokumentu o legendarnej polskiej badaczce i ekolożce aktywistce, przez wiele lat mieszkającej w Puszczy Białowieskiej – Simonie Kossak będzie miał okazję nadrobić zaległości. Film w najbliższą sobotę (15.07) o 21:30 w kinie plenerowym pokaże Białostocki Ośrodek Kultury.

Reżyserką obrazu jest Natalia Koryncka-Gruz. Film „Simona” z 2022 roku pełen jest archiwalnych zdjęć przyrodniczki ze zwierzętami.

– Wspaniałe zdjęcia Lecha Wilczka, partnera Simony, który fotografował ją z dzikimi zwierzętami, które mieszkały z nimi. To są zdjęcia nadzwyczajne, których jest ogromnie dużo. To one opowiadają, albo raczej bez słów mogłyby opowiedzieć historię jej życia – mówi Natalia Koryncka-Gruz, reżyserka filmu.

Film przenosi nas do pradawnej Puszczy i pozwala doświadczyć wyjątkowego życia z dala od cywilizacji.

Simona była ulubienicą terroryzującego okolicę kruka, matkowała rysiowi i łosiom, a jej empatyczne podejście do zwierząt i roślin nie tylko pozwoliło nam zobaczyć Puszczę Białowieską jako unikalny na skalę światową ekosystem, ale też pomaga zrozumieć, że jesteśmy współlokatorami na Ziemi i powinniśmy pozwolić żyć innym istotom.

Wstęp na pokazy w ramach kina plenerowego BOK-u są bezpłatne. (mt)