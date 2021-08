Sierpniowe seanse Kina Konesera w białostockich kinach Helios [PROGRAM]

Znane są już tytuły filmów, które w sierpniu będzie można obejrzeć w ramach seansów „Kino Konesera” w sieci kin Helios.

W każdy poniedziałek o 18.00 zobaczymy dzieła z niebanalną fabułą, inteligentnym humorem, tytuły dostrzegane i nagradzane na festiwalach filmowych.

2 sierpnia będzie to film „Na rauszu” opowiadający o grupie przyjaciół – nauczycieli w szkole średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu w organizmie otwiera umysły na otaczający nas świat. Produkcję nagrodzono Oscarem za najlepszy film międzynarodowy.

W kolejne poniedziałki w ramach cyklu „Kino Konesera” w sieci kin Helios zobaczymy: „Sweat”, „Sound of metal”, „Berlin Alexanderplatz” i „Nomadland”.

„Sweat” to poruszający i wyrazisty portret polskiej influencerki opowiadający o nowym rodzaju samotności w czasach social mediów z obiecującą białostoczanką Magdaleną Koleśnik w roli głównej. „Sound of metal” to poruszająca, pełna emocji opowieść o losach pary, która z dnia na dzień musi zmierzyć się z wyzwaniem bezpowrotnie zmieniającym ich życie, na którą sieć kin Helios zaprasza 16 sierpnia. W kolejny poniedziałek, czyli 23 sierpnia na ekranie zobaczymy najnowsze dzieło Burhana Qurbaniego – „Berlin Alexanderplatz”, nazywane dziełem wybitnym, arcydziełem na współczesne czasy. Ostatnie spotkanie w miesiącu odbędzie się 30 sierpnia z bezsprzecznym zwycięzcą tegorocznej gali oscarowej i jednym z najważniejszych filmów roku – „Nomadland”. (mt)