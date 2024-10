Sezon koncertowy w białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

29 października, 2024

W białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na dobre rozpoczął się sezon koncertowy. Uczelnia umożliwia studentom występy na scenie, aby mogli się szkolić i zachęca tym samym białostoczan do spotkań z muzyką.

W ofercie są koncerty zarówno do dzieci „Smyk w Uniwersytecie Muzycznym”, a dla wszystkich chętnych są projekty takie jak „Środowe poranki muzyczne”,”Scena mistrzów” czy „Studentka scena młodych”.

– Świat muzyki i profesja artysty-muzyka to nie jest taka prosta, dlatego że my potrzebujemy sceny. Muzyk potrzebuje sceny i potrzebuje odbiorcy, po to się kształci, po to kształci swój kunszt, żeby go zaprezentować, pokazać swoje emocje, swoją sztukę, swoją muzykę właśnie słuchaczom i melomanom – mówi Małgorzata Bielicka z biura koncertowego białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Wstęp na większość koncertów organizowanych przez białostocką filię Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina jest bezpłatny. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Małgorzatą Bielicką z biura koncertowego białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego: