Serdeczny pomnik w Choroszczy. Można tam wrzucać plastikowe nakrętki

Kwiecień 22, 2020

źródło: FB Choroszcz Nasza Rezydencja źródło: FB Choroszcz Nasza Rezydencja

W sercu Choroszczy – na placu Brodowicza – stanął serdeczny pomnik. Nowa instalacja to pomnik-serce, dzięki któremu mieszkańcy mogą gromadzić setki, jeśli nie tysiące nakrętek – w ochronie przyrody oraz na rzecz ciężko chorych, niepełnosprawnych dzieci.



– Międzynarodowy Dzień Ziemi to doskonała okazja, by okazać serce, i to w podwójny sposób – mówi burmistrz Choroszczy Robert Wardziński – naszej ziemi i środowisku przyrodniczemu, oraz uczynić gest na rzecz osób potrzebujących. Nasza nowa instalacja pozwala gromadzić plastikowe nakrętki, by z jednej strony nie stanowiły niechcianych odpadów i nie były zagrożeniem dla środowiska naturalnego, a jednocześnie, by przekształciły się w drogocenny surowiec, którego gromadzenie pomoże niepełnosprawnym, ciężko chorym dzieciom. Bo przecież Choroszcz ma serce! – dodaje włodarz Choroszczy.

Nowa instalacja ma 160 centymetrów wysokości i 120 centymetrów szerokości. (mt/mc)