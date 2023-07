Segregacja odpadów. Wszystkie śmieciarki w Białymstoku mają zamontowane kamery

26 lipca, 2023

Wszystkie śmieciarki w Białymstoku, a jest ich około 100, zostały wyposażone w kamery. Takie rozwiązanie działa w naszym mieście od 1 lipca i pozwala zwiększyć kontrolę nad segregacją odpadów.

Kamera jest zamontowana z tyłu pojazdu na górze, a obowiązkiem pracownika firmy odbierającej odpady jest otwieranie klapy śmietnika przed rozpoczęciem pracy. – Wtedy widać, co w danym pojemniku jest – mówi Janusz Bobik, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

I dodaje: – Kamery są po to, by ułatwić pracę i inspektorom urzędu, i firmom świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych. Na bieżąco monitorujemy jak odbywa się odbiór odpadów w terenie, czy właściciele nieruchomości przygotowali odpady do odbioru, czy są one posegregowane. Wszystkie śmietniki w mieście posiadają czipy i widzimy, czy to w zabudowie wielorodzinnej czy jednorodzinnej, co w tym pojemniku było i jak był opróżniany – dodaje.