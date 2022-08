Ściana na budynku przy Skłodowskiej już pomalowana. Czy mural z babcią powróci?

Sierpień 3, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Trwa remont budynku należącego do Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Skłodowskiej 14 w Białymstoku. To tam na bocznej ścianie widniał jeden z piękniejszych białostockich murali – „Wyślij pocztówkę do babci”. W związku z pracami ściana z malowidłem najpierw została przykryta warstwą ocieplenia, teraz jest już pomalowana na jednolity kolor, a rusztowania zostały zdjęte. Czy mural powróci na swoje dawne miejsce?

Prace rozpoczęły się w kwietniu 2021 roku. – Inwestycja przy ul. Skłodowskiej w Białymstoku cały czas jest prowadzona i nie została oddana do użytku, dlatego nie jest możliwe dysponowanie obiektem do czasu jego odbioru końcowego. A koniec prac zaplanowany jest na maj 2023 r. – informuje Małgorzata Półtorak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wykonana elewacja, pod względem przyczepności jest przystosowana do nałożenia innych barw, co nie wpłynie na warunki jej gwarancji – wskazuje Małgorzata Półtorak.

Mural „Wyślij pocztówkę do babci!” powstał w czerwcu 2019 roku w ramach Festiwalu Up To Date. Wiosną br. marszałek Artur Kosicki w wydanym oświadczeniu wyjaśniał, że prace, które od dawna były zaplanowane w budynku przy Skłodowskiej, muszą być przeprowadzone ze względów bezpieczeństwa oraz na ochronę środowiska. Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne było poinformowane o tym, że mural będzie mógł widnieć na ścianie tylko przez pewien czas. – Zależy mi jednak na tym i dołożę wszelkich starań, by wrócił on po przeprowadzonym remoncie na swoje pierwotne miejsce – tłumaczył wówczas marszałek w oświadczeniu.

Natomiast podczas remontu budynku wykonano już wszystkie prace demontażowo rozbiórkowe, ściany, dach, stolarkę okienną, drzwiową, ściany działowe, posadzki, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne. Została też wykonana fasada aluminiowo-szklana od strony ul. Skłodowskiej, docieplono ściany, wykonano elewacje od strony zachodniej – wylicza Małgorzata Półtorak. I dodaje: – Do wykonania pozostały m.in. roboty budowlano-wykończeniowe, tynki klatek schodowych, malowanie ścian, balustrady, windy, grzejniki, oświetlenia.

Budynek w całości jest przeznaczony na zagospodarowanie przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. (at)