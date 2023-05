Sauna i nowe pomosty z wiatami powstaną na plaży na Dojlidach

22 maja, 2023

Miłośnicy sauny i morsowania będą mieli do tego nowe miejsce w Białymstoku. Na plaży miejskiej na Dojlidach trwa budowa sauny wraz zejściem do wody. Ma to zachęcić do korzystania z plaży również w sezonie jesienno-zimowym.

W budynku, który powstanie obok terenu na namioty i parkingu kamperów, będzie sauna fińska, czyli tzw. sucha.

– To będzie duża sauna na 25 osób z przebieralnią, z prysznicami, z miejscem do wypoczynku – mówi Paweł Orpik, dyrektor Białostockiego Ośrodku Sportu i Rekreacji. – Z tej sauny będę wychodziły do wody pomosty i schody, więc będzie można się kąpać. Mamy nadzieję, że będzie się to cieszyło popularnością w sezonie jesienno-zimowym. Do tego jeszcze na nowych pomostach powstaną dwie wiaty z zadaszeniem, które spodobają się morsom. Ponad to powstanie również nowy slip do wodowania jachtów i sprzętu pływającego.

Zimą z plaży korzystają przede wszystkim morsy. Jeśli są odpowiednie warunki to jest również trasa na narty biegowe i wypożyczalnia tego sprzętu, jednak z roku na rok sezon zimowy jest coraz krótszy. Sezon letni trwa od czerwca do końca sierpnia, wtedy też wstęp na teren Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy” jest biletowany. W zeszłym roku z plaży w tych miesiącach skorzystało przeszło 120 tys. osób.

Inwestycja, która kosztuje 1,5 mln zł ma być gotowa z końcem roku. (hk)