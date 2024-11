Sarakina, Zenek Kuptasa oraz Vołosi – piątkowe koncerty w Białymstoku

13 listopada, 2024

W najbliższy piątek 15 listopada w Białymstoku odbędą się trzy wyjątkowe koncerty. W Klubie Muzycznym Sześcian swoje 25-lecie świętować będzie zespół Sarakina. W Zmianie Klimatu wystąpi Zenek Kuptasa, natomiast w Nie Teatrze grupa Vołosi. Koncertom patronuje Radio Akadera.

Zespół Sarakina obchodzi swoje 25-lecie i uczci je występem w Klubie Muzycznym Sześcian. To niezwykłe wydarzenie, w którym nie zabraknie niespodzianek i wspomnień z bogatej historii grupy. Sarakina to wyjątkowy polsko-bułgarsko-czeski zespół, który łączy tradycyjne brzmienia Bałkanów z jazzem i folkiem, wykorzystując przy tym oryginalne instrumenty takie jak kaval, dudy, tambura a także akordeon i klarnet. Grupa zdobyła uznanie na licznych festiwalach, w tym na Mikołajkach Folkowych oraz na prestiżowym festiwalu Nowa Tradycja. Dla fanów muzyki etnicznej i bałkańskich rytmów, ten jubileuszowy koncert to pozycja obowiązkowa.

W klubie Zmiana Klimatu wystąpi Zenek Kupatasa – artysta o wyjątkowej charyzmie, słynący z energetycznych koncertów, które łączą punk, metal i sporą dawkę humoru. Jego koncerty są pełne bezpośredniego kontaktu z publicznością, a wspólna zabawa i „przytulasy” to niemal tradycja każdego występu. Zenek znany również z działalności w legendarnym zespole Kabanos, zaprezentuje swoje autorskie kompozycje, które odzwierciedlają jego filozofię wolności i niezależności artystycznej. Tego wieczoru na scenie towarzyszyć mu będą białostockie Przechery, grupa o brzmieniu z pogranicza post-punku, stonera i klasycznego rocka oraz ciechanowski Krnombrny – zespół grający surową, ciężką muzykę, łączącą elementy metalu i rocka. To idealna propozycja dla fanów mocnego grania, którzy cenią sobie autentyczność i kontakt z muzykami.

W Nie Teatrze odbędzie się koncert grupy Vołosi – zespołu, który wyrasta z karpackich tradycji muzycznych, jednocześnie czerpiąc inspiracje z jazzu, muzyki filmowej i rocka. Vołosi od lat przyciągają uwagę międzynarodowej publiczności, występując w prestiżowych salach koncertowych i na festiwalach na całym świecie. Grupa zyskała rozgłos dzięki niepowtarzalnemu stylowi, łączącemu improwizację z charakterystyczną energią sceniczną. To muzyczna podróż bez granic, która fascynuje zarówno miłośników tradycji jak i fanów nowoczesnych aranżacji. Każdy ich koncert to widowisko, które buduje emocjonalną więź między muzykami a publicznością. (hp)