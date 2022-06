Sara James, Sylwia Grzeszczak, Reni Jusis, zespół Feel na Dni Miasta Białegostoku 2022

Czerwiec 9, 2022

Koncert Sary James, Sylwii Grzeszczak, Reni Jusis, zespołu Feel, potańcówka w Ogrodach Pałacu Branickich, spektakle, wystawy oraz Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku – to wszystko podczas tegorocznych Dni Miasta. Białystok i mieszkańcy świętować będą trzy dni: od 24 do 26 czerwca.

– Zaczynamy na Jana, 24 czerwca, koncertem na scenie na Rynku Kościuszki. Od 19:00 wystąpią Sara James, Feel, Sylwia Grzeszczak. Natomiast 25 czerwca, od godz. 20.00 również na Rynku Kościuszki – koncert Krzesimira Dębskiego i Warsaw Impressione Orchestra. Artysta zaprezentuje „Przeboje Wielkiego Ekranu”, a całość poprowadzi Laura Łącz – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W niedzielę, 26 czerwca, w kinie Forum odbędzie się wręczenie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku i koncert Reni Jusis. Zaproszenia na ten koncert będzie można wygrać w konkursie, który zostanie ogłoszony w miejskich mediach społecznościowych.

W 29. edycji nagrody artystycznej za swoje dokonania twórcze laureatami zostali: artystka interdyscyplinarna, aktorka, wokalistka, autorka tekstów i performerka Karolina Czarnecka, aktor, wokalista, muzyk i autor tekstów Paweł Małaszyński oraz artysta-rzeźbiarz, performer, twórca scenografii filmowych i teatralnych prof. Jarosław Perszko.

Również na niedzielę zaplanowano tak lubianą przez białostoczan Potańcówkę Miejską, w Ogrodach Pałacu Branickich. Od 17:00 zabrzmią szlagiery z lat 60., 70., 80. i muzyki współczesnej.

– W tym roku po raz pierwszy podczas Dni Miasta wręczone zostaną Honorowe Wyróżnienia Prezydenta Miasta Białegostoku „Urbi Meritus – Zasłużony Miastu” – zapowiada Rafał Rudniki, wiceprezydent Białegostoku.

To wyróżnienie ustanowione zostało w styczniu 2022 r. Przyznawane jest osobom, instytucjom bądź organizacjom w szczególny sposób zasłużonym dla Białegostoku. Tegoroczne wyróżnienia przypadły tym, którzy zaangażowali się w pomoc objętej wojną Ukrainie oraz pomoc uchodźcom przebywającym w naszym mieście. Specjalnie wybite pamiątkowe medale wręczone zostaną wyróżnionym podczas koncertu Krzesimira Dębskiego, 25 czerwca na Rynku Kościuszki.

Dni Miasta to, pprócz koncertów, także inne wydarzenia kulturalne – przypomina dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, Grażyna Dworakowska.

W programie znalazły się też między innymi:

– monodram Agnieszki Przepiórskiej-Frankiewicz „Ginczanka. Przepis na prostotę życia” (27 czerwca, godz. 19.00), organizowany przez Białostocki Ośrodek Kultury,

– wystawa rysunku Barbary Strzymińskiej-Zdanowicz „Najpiękniejsze kwiaty baroku” (wernisaż 18 czerwca podczas festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki), organizowana przez Dom Kultury „Śródmieście”,

– Dzień Fitnessu – Park Militarny Muzeum Wojska (25 czerwca, godz. 11-17), organizowany przez Muzeum Wojska w Białymstoku i Magic Gym,

– Spotkanie z Andą Rottenberg wokół książki „From Poland with Love. Listy do Haralda Szeemanna” (23 czerwca, godz. 17), organizowane przez Galerię Arsenał,

– Wystawa Kateryna Lysovenko. Ogród cmentarny (czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10-18, przeznaczona dla widzów dorosłych), organizowana przez Galerię Arsenał,

– Wielokulturowy Plac Zabaw (25 czerwca, godz. 14.00 – Warsztaty w Polskim Języku Migowym), organizowany przez Galerię Arsenał,

– zwiedzanie w ramach ścieżki tematycznej „Losy Białegostoku i jego mieszkańców w latach 40-41” (25 czerwca, godz. 12.30, 13.30, 14.30), organizowane przez Muzeum Pamięci Sybiru.

Dniom Miasta Białegostoku patronuje Radio Akadera.