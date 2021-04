S16 czy S8? MI uwzględniło jeszcze jeden wariant drogi łączącej międzynarodowe trasy

Kwiecień 13, 2021

Trwa dyskusja o tym, który wariant drogi łączący trasy Via Carpatia i Rail Baltica w województwie podlaskim ostatecznie zostanie zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Do tej pory rozpatrywano propozycje, które uwzględniają jedynie przebieg przez S16 na odcinku Ełk-Knyszyn. Rozwiązania te budzą wiele kontrowersji, bo przecinają Biebrzański Park Narodowy.

W tej sprawie podlaski poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz złożył interpelację do Ministerstwa Infrastruktury sugerując, aby łącznik międzynarodowych tras przebiegał przez S8, tj. Korycin-Augustów-Raczki. Pomysł ten poparł Podlaski Zespół Parlamentarny, wiele samorządów, pod uwagę wziął go także resort infrastruktury.

– Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że rozpatrywany jest także czwarty wariant łącznika między Via Balticą a Via Carpatią, prowadzony korytarzem Raczki-Augustów-Korycin. To jest bardzo istotna informacja dla naszego regionu, choć niczego jeszcze nie przesądza, bo w tym samym piśmie minister infrastruktury wyjaśnia, że resort wciąż otrzymuje bardzo wiele stanowisk i jest pod silną presją społeczną poprowadzenia tej trasy według wcześniejszych wariantów. Można powiedzieć walka trwa, ale jesteśmy już w grze – mówi poseł Tyszkiewicz.

Zdaniem miejskiego radnego Augustowa Leszka Cieślika, trasa S8 łącząca Białystok z Augustowem jest najlepszym wariantem.

– To rozwiązanie ma walor społeczny, bo łączy całe województwo, jest kręgosłupem regionu. Posiada również znaczenie gospodarcze, a także turystyczne, bo Augustów, Suwalszczyzna są zagłębiem turystycznym – dodaje Leszek Cieślik.

Łącznik między Via Carpatią a Rail Balticą ma zapewnić połączenie tych dwóch szlaków poprzez drogi ekspresowe. Wariant przebiegu trasy ma być wskazany w pierwszej połowie 2022 roku. (ea/mc)