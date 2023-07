Rządowy Program Odbudowy Zabytków – rozpoczął się II nabór wniosków

27 lipca, 2023

fot. Katarzyna Cichoń

Rozpoczął się drugi nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To dodatkowe środki dla samorządów na ochronę zabytków i opiekę nad nimi.

Program dopuszcza finansowanie obiektów wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków, które należą do samorządu lub jednostki jemu podległej. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny to 2%.

Samorządy mogą składać wnioski do 16 sierpnia. Uzyskane wsparcie może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

W pierwszym naborze z rządowego programu do województwa podlaskiego trafiło prawie 150 mln złotych na renowację ponad 230 zabytków. (mt)