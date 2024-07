Ruszyła kolejna edycja programu „Dobry Start”

1 lipca, 2024

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Rodzice mogą już składać wnioski o 300 plus na tzw. wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry Start”.

Dofinansowanie przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

– W ramach wsparcia rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup przedmiotów niezbędnych dla ucznia, czyli na przykład na podręczniki, zeszyty, czy przybory szkolne. W ubiegłym roku z tej pomocy w regionie skorzystało niemal 134 tys. dzieci. Kwota wypłaconego wsparcia w Podlaskiem wyniosła 40,1 mln zł – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie do końca listopada. Jeśli dokument będzie prawidłowo wypełniony i przekazany do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. (hk)