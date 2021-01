Ruch Polska 2050. Do Szymona Hołowni dołącza Maciej Żywno

Styczeń 19, 2021

Były wojewoda i były wicemarszałek województwa podlaskiego, obecnie radny sejmiku w klubie Koalicji Obywatelskiej Maciej Żywno, dołączył do Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Będzie nadzorował działania związane z samorządem.

Na początek planowane są debaty regionalne, bo jak mówi Maciej Żywno o samorządzie nie powinna rozmawiać tylko władza samorządowa.

– Będziemy uruchamiali „Partnerstwo na rzecz samorządu otwartego”. Samorząd to my wszyscy, wszyscy mieszkańcy danej gminy, miejscowości, danego powiatu, czy regonu. To oznacza, że o samorządzie nie powinni rozmawiać tylko wójt, burmistrz, prezydent, jego radni i urzędnicy. Samorząd tworzą również mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, ruchy miejskie. To jest to grono, które będziemy zapraszali do partnerstwa, aby mówić o nowej odsłonie samorządu, samorządu otwartego, który będzie nowoczesny, który będzie potrafił mówić o sprawach społecznych, ludzkich z wykorzystaniem całego potencjału, jaki w tej społeczności lokalnej jest – mówi Żywno.

Do Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni formalnie dołączył także dotychczasowy jego szef i lider w regionie Łukasz Nazarko (przedsiębiorca, restaurator, z wykształcenia – architekt).

Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni czeka na zarejestrowanie działalności jako partia polityczna. (mt/mc)