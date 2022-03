Rozstrzygnięto konkurs na nowe logo białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”

Marzec 9, 2022

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” ma nowe logo. To otoczone dłońmi serce. Jego autorką jest studentka grafiki na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, Elina Piatkevich.

– Do stworzenia loga zainspirowało mnie miłosierdzie i chciałam je pokazać w projekcie, by odpowiadało pomocy i trosce, jaką niesie Hospicjum – powiedziała Elina Piatkevich.

– Zwycięska praca, a w ich ocenie pomagali nam specjaliści, jest otwarta niejako na to, co przynosimy do Hospicjum i co robimy w Hospicjum, bo to jest serce i dwie dłonie – powiedziała dr. n. med. Jolanta Iwanowska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Białymstoku. – Serce to symbol miłości, dłonie – symbol opiekuńczości. Chodzi o to, by te dwie rzeczy szły ze sobą w parze. Serce jest przez dłonie otoczone, a dłonie nie są w stagnacji, one wydają się być ruchome, uskrzydlone, gotowe to pomocy. I to było najważniejsze w tej pracy.

Towarzystwo w ubiegłym roku zwróciło się z prośbą do władz Politechniki Białostockiej o pomoc w organizacji konkursu na opracowanie nowego logo Towarzystwa. Uczelnia zajęła się organizacją konkursu i przeznaczyła środki na nagrody dla autorów najlepszych projektów.

– To była prosta decyzja – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. – Składam ogromne podziękowania Dziekanowi, kadrze Wydziału Architektury i przede wszystkim studentom. Podeszli do projektów bardzo kreatywnie iż bardzo dużym sercem. To pokazuje, że nasi studenci są otwarci, a współpraca z taką instytucją jak hospicjum przynosi nam ogromny zaszczyt i zawsze pozostajemy do dyspozycji.

Na konkurs wpłynęło ponad 20 prac. Projekty były realizowane jako obowiązkowa praca semestralna z przedmiotu Identyfikacja wizualna.

– Stworzenie loga wymaga wiedzy, umiejętności i tego co w duszy gra, czyli talentu – stwierdził dr hab. Waldemar Regucki, prof. PB z Katedry Grafiki, przewodniczący komisji konkursowej. – Wszystkie 22 prace zawierają pięć cech dobrego loga. Ma być: proste, ponadczasowe, wszechstronne, właściwe i zapamiętywalne. Studenci wykazali się wiedzą, którą będą mogli spożytkować jako projektanci.

Autorka najlepszej pracy otrzymała 2 tys. złotych. Za drugie miejsce przyznano 1 tys. złotych, za trzecie – 500 złotych. Wręczono też wyróżnienia. (mt)