Rozpoczynają się wydarzenia towarzyszące obchodom Światowego Dnia Sybiraka

14 września, 2024

Fot. Dawid Gromadzki, UM Białystok Fot. Dawid Gromadzki, UM Białystok

Wystawa, konferencja, specjalne zwiedzanie, spektakl teatralny i oficjalne uroczystości zaplanowano w ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Sybiraka i 85. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

Wystawa „Przeszłość oczami teraźniejszości. Białystok ‘39” to siedem tablic ustawionych w centrum miasta, które łączą teraźniejszość z wydarzeniami sprzed 85 lat. Ponadto w sobotę (14.09) i niedzielę (15.09) w przestrzeni plenerowej Muzeum Pamięci Sybiru studenci białostockiej filii Akademii Teatralnej zaprezentują „Sztambuch syberyjski – exodus”. Spektakl powstał na podstawie twórczość Feliksa Konarskiego o pseudonimie Ref-Ren, jednego ze świadków tych historycznych wydarzeń. W niedzielę (15.09) w Muzeum Pamięci Sybiru odbędzie się specjalna ścieżka zwiedzania z przewodnikiem „Opowiem Ci moją historię – wyjątkowe zwiedzanie wystawy stałej”. Kolejnego dnia w poniedziałek (16.09) o 17.00 zaplanowano uroczystości związane z odsłonięciem pomnika przedwojennego prezydenta Białegostoku Seweryna Nowakowskiego, który stanie przy Bulwarach Kościałkowskiego, oraz otwarcie wystawy plenerowej „Seweryn Nowakowski”. Z okazji obchodów Światowego Dnia Sybiraka w piątek (20.09) i sobotę (21.09) odbędzie się również konferencja „Pamięć Pokoleń”.

17 września 1939 r. to jedna z najtragiczniejszych dat w historii Polski. Co roku tego dnia Miasto Białystok oddaje hołd ofiarom sowieckiej agresji. We wtorek (17.09) na mieszkańców czekają następujące wydarzenia: specjalna ścieżka zwiedzania „Seweryn Nowakowski – ostatni przedwojenny prezydent miasta” w Muzeum Pamięci Sybiru, mapping „17.09 Pamiętamy” oraz oficjalne uroczystości rocznicowe. Rozpoczną się one o 12.00 pod pomnikiem upamiętniającym Matki–Sybiraczki, który znajduje się przed budynkiem Muzeum Pamięci Sybiru przy ulicy Węglowej 1. W południe w Białymstoku uruchomione zostaną również syreny alarmowe. (red.)