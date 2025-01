Rozpoczęła się rekrutacja do „Białostockiego Inkubatora Kobiecej Przedsiębiorczości”

20 stycznia, 2025

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

„Białostocki Inkubator Kobiecej Przedsiębiorczości” to program stworzony dla mieszkanek Białegostoku, które pragną założyć własną firmę. Warsztaty, sesję networkingową czy wsparcie ekspertów organizuje Białostocki Park Naukowo-Technologiczny z inicjatywy Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Białegostoku.

W poniedziałek (20.01) rozpoczęły się zapisy do projektu, który ma pomóc kobietom w tworzeniu i rozwijaniu własnych przedsiębiorstw.

– Nieważne w jakim obszarze. To nie muszą być super innowacyjne technologie, to nie muszą być technologiczne startupy. Chodzi nam o to, żeby wspierać wszystkie te kobiety, które myślą, nie są pewne, ale marzą o tym, żeby założyć własny biznes, wiedzą i kompetencjami doświadczonych ekspertów – mówi Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

„Białostocki Inkubator Kobiecej Przedsiębiorczości” będzie się składał z dwóch etapów. – Pierwszy dedykowany 150 kobietom to będzie część taka prelekcyjna, wykładowa bardziej, rozpocznie się już 13 lutego. Druga część, warsztatowa będzie taka bardzo merytoryczna, krojona prawie na miarę. Dedykowana będzie już wąskiej grupie około 20 kobiet, które mają konkretny pomysł i są zdeterminowane do tego, żeby w przeciągu trzech miesięcy, pół roku założyć już własny biznes – dodaje Anna Daszuta-Zalewska.

Z badań wynika, że 8% kobiet w Polsce prowadzi własną działalność gospodarczą, a jak pokazują dane, firmy prowadzone przez kobiety mają ogromny potencjał rozwoju i wpływ na lokalną gospodarkę. (hk)

Z Anną Daszutą-Zalewską, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, rozmawiała Hanna Kość: