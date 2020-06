Rozpoczęła się Matura 2020. Na początek „Wesele” Wyspiańskiego lub wiersz A. Kamińskiej

Czerwiec 8, 2020

„Jaki wpływ na przesłanie utworu ma wprowadzenie elementów fantastyki? Odwołaj się do fragmentów „Wesela” Wyspiańskiego i wybranych dzieł kultury”, lub interpretacja wiersza Anny Kamińskiej „Daremnie” – takie tematy pojawiły się na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Tegoroczny egzamin dojrzałości był inny niż dotychczasowe, ponieważ rozpoczął się miesiąc później i odbywał się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych do pisania prac przystąpili o 9.00. Egzamin trwał 170 min, jednak część maturzystów wychodziła z sal przed upływem czasu.

W tym roku do matury w województwie podlaskim przystępuje ponad 10,5 tys. osób. We wtorek (09.06) maturzyści zmierzą się z matematyką. Egzaminy pisemne potrwają do 29 czerwca. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej: