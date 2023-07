Rozpoczęła się Akcja Lato Białostockiego Ośrodka Kultury

3 lipca, 2023

Wyjście do kina, na basen, place zabaw czy do zoo – tak białostoczanie mają zamiar spędzać wakacyjny czas w mieście.

Mieszkańcy zapewniają, że można zaplanować atrakcje dla dzieci, tak aby wakacje były ciekawe nawet bez wyjazdów.

Białostocki Ośrodek Kultury również chce urozmaicić ten czas dla młodszych mieszkańców i proponuje różnorodne atrakcje w ramach corocznej Akcji Lato.

– Będą to skondensowane dwa tygodnie – mówi Urszula Wysocka z Białostockiego Ośrodka Kultury. – Będą warsztaty rano i popołudniu na Legionowej 5 i Warszawskiej 19 od 3 do 14 lipca. Wakacje nie muszą być nudne dla dzieci, które pozostają w mieście lub przyjechały do Białegostoku. Proponujemy warsztaty, spektakl, filmy, spacer podróżniczy.

Szczegółowy program Akcji Lato jest na stronie internetowej Białostockiego Ośrodka Kultury. (hk)

Z mieszkańcami Białegostoku o wakacje w mieście pytała Hanna Kość:

O Akcji Lato 2023 mówi Urszula Wysocka z Białostockiego Ośrodka Kultury: