Rozmowa z notariuszem bez wychodzenia z domu podczas Dnia Otwartego Notariatu

Listopad 25, 2022

Mat. org. Mat. org.

W sobotę (26.11) odbędzie się ogólnopolski Dzień Otwartego Notariatu. Od 10:00 do 16:00 można zadać notariuszowi dowolne pytanie z zakresu jego działalności.

Jest to akcja edukacyjna i informacyjna.

– Tematem przewodnim w tym roku jest „Porozmawiaj z notariuszem, jak ochronić majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu”, ale odpowiemy na każde zadane pytanie, które wiąże się z zakresem kompetencji notariusza, ponieważ katalog czynności notarialnych jest bardzo szeroki – mówi Maja Siwicka-Bejtman, notariusz w Białymstoku.

Podczas wydarzenia można porozmawiać z notariuszem bez wychodzenia z domu.

– Jest to przede wszystkim kontakt telefoniczny. Białystok i okolice mają przypisany swój numer telefonu i jest to: 85 688 13 11. Można również zadać pytanie za pośrednictwem internetu. Na stronie www.porozmawiajznotaiuszem.pl jest formularz kontaktowy i można tam zostawić swoje pytanie. I na te pytanie notariusze będą odpowiadali podczas streamingu na żywo, do którego odnośnik również jest na tej stronie. Pytanie swoje można zadać również na Messengerze – dodaje Maja Siwicka-Bejtman.

Jest to już 13 edycja Otwartego Dnia Notariatu. W tym roku po raz pierwszy porady będą również udzielane w języku ukraińskim pod numerem telefonu: 22 100 83 89. (hk)