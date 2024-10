„Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach” na Wydziale Architektury i Wydziale Inżynierii Zarządzania

7 października, 2024

„Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach”, fot. Hanna Kość „Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach”, fot. Hanna Kość

Wiedza na temat praw i obowiązków studenta, zasady przyznawania stypendiów, możliwości nauki za granicą czy fakty i mity na temat studiów – tego dowiadują się studenci 1. roku Politechniki Białostockiej.

„Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach” to wydarzenie, które w poniedziałek (07.10) zagościło na Wydziale Architektury i Wydziale Inżynierii Zarządzania.

– Przekazujemy dużo merytorycznej wiedzy na temat tego, jak studia działają, jak działają mury uczelniane, jak pisać maile, jak się zwracać do wykładowców, co zrobić kiedy trafi nam się warunek, są też szkolenia takie trochę bardziej na luzie o samorządzie, kołach naukowych, o tym co poza studiowaniem można robić – mówi Katarzyna Perkowska, przewodnicząca samorządu studentów na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Szkolenia w ramach „Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach” we wtorek (08.10) odbędą się dla studentów 1. roku Wydziału Mechanicznego i Wydziału Elektrycznego. (hk)

Relacja Hanny Kość z Wydziału Architektury:

Relacja Pawła Cybulskiego z Wydziału Inżynierii Zarządzania: