Rowerzysta vs. użytkownik elektrycznej hulajnogi. Kto jest ważniejszy na ścieżce rowerowej?

Lipiec 28, 2022

Hulajnogi elektryczne mają wielu zwolenników, bo to szybki, wygodny i ekologiczny środek transportu na niewielkich dystansach, zwłaszcza w miastach. Poruszający się tymi pojazdami muszą jednak przestrzegać obowiązujących przepisów.

Kierujących hulajnogami elektrycznymi obowiązuje prawo o ruchu drogowym tak, jak każdego pieszego, kierującego rowerem, czy pojazdem mechanicznym. Hulajnoga powinna poruszać się po ścieżce rowerowej, albo po drodze rowerowej. Tam, gdzie ich nie ma, może jechać po chodniku lub jezdni.

– Użytkownik hulajnogi elektrycznej nie ma prawa jechać po chodniku, jeśli obok jest ścieżka rowerowa. Jeżeli jednak jej nie ma, dozwolona jest jazda po chodniku, ale z prędkością nie większą niż ruch pieszych. Z kolei na jezdni hulajnoga musi poruszać się z prędkością powyżej 30 kilometrów na godzinę – tłumaczy sierżant sztabowy Arkadiusz Jarmoc z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Kto jest ważniejszy na rowerowej ścieżce? Korzystający z hulajnóg mają jednakowe prawa jak rowerzyści, bo przepisy w ruchu drogowym obowiązują takie same i rowerzystów, i kierujących hulajnogą elektryczną.

– Hulajnoga może poruszać się po drodze dla rowerów na tych samych zasadach co rowerzyści – z dozwoloną prędkością 20 km na godzinę. A na skrzyżowaniu równorzędnym na drogach dla rowerów pierwszeństwo ma ten, kto jedzie po prawej stronie, tak samo jest z wyprzedzaniem – wskazuje sierż. szt. Arkadiusz Jarmoc.

Policja przypomina, że hulajnoga jest przeznaczona do jazdy tylko jednej osoby, obowiązuje więc zakaz przewozu dwóch osób oraz przewożenia jakichkolwiek ładunków. Nieletni, do 10 roku życia, nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną, wyjątkiem jest możliwość jazdy w strefie zamieszkania i pod nadzorem dorosłych. Natomiast osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Z kolei osoba pełnoletnia użytkująca hulajnogę elektryczną prawa jazdy mieć nie musi. (at)