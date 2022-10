Rowerowy rajd studentów Politechniki Białostockiej

Październik 16, 2022

Studenci Politechniki Białostockiej wsiedli w niedzielę (16.10) na rowery, by pokonać trasę rowerowego rajdu studentów PB ścieżkami Białegostoku. Do studentów dołączyli też profesorowie i pracownicy uczelni. To była okazja do integracji, ale przede wszystkim promocja aktywnego stylu życia.

Stwierdziliśmy, że jako samorząd chcemy wesprzeć inicjatywy sportowe i zachęcić, by studenci się ruszali, ale też aby się zintegrować – podkreślała przed wyjazdem w trasę Emilia Ramatowska, studentka III roku biotechnologii na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB i jednocześnie jedna z organizatorek rajdu.

Do studentów dołączyli także na rowerach profesorowie Politechniki Białostockiej: dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, czy Prorektor ds. Studenckich, dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB. Są przekonani, że rajd rowerowy to doskonała inicjatywa.

– Każda aktywność jest ważna, a Białystok ma dobrą infrastrukturę rowerową – zauważa prof. Dorota Mozyrska.

– Rajd ścieżkami Białegostoku pokazuje studentom, zwłaszcza I roku, nasze piękne miasto i zachęca też do aktywności fizycznej. Ruch na świeżym powietrzu wspomaga naukę – wskazuje prof. Jarosław Szusta.

W rajdzie udział wziął również Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji, który jako czynny rowerzysta podkreśla, że ruch to zdrowie. I jednocześnie przypomina, jak bezpiecznie jeździć rowerami. – Na ścieżkach i ulicach nie jesteśmy sami. Są inni rowerzyści, piesi i kierowcy. Warto zwolnić przed przejazdami – podkreśla Tomasz Krupa.

Około 2-godzinna 15-kilometrowa trasa wiodła w stronę plaży na Dojlidach, gdzie przewidziany był postój na grilla. Potem cykliści wrócili na Politechnikę Białostocką. (at)

Przed startem studenckiego rajdu rowerowego z mikrofonem była Aneta Topczewska: