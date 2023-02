Rowerowy Białystok pisze do prezydenta. Chcą zmian na Wiadukcie Dąbrowskiego

22 lutego, 2023

Wiadukt Dąbrowskiego/źródło Stowarzyszenie Rowerowy Białystok

Tysiące rowerzystów przejeżdża Wiaduktem Dąbrowskiego w Białymstoku. Aby jazda cyklistów w tym miejscu była bezpieczna, Stowarzyszenie Rowerowy Białystok pisze petycje do prezydenta i przedstawia propozycje rozwiązań komunikacyjnych.

To już kolejny raz Rowerowy Białystok porusza problem, by w tym miejscu powstała infrastruktura rowerowa. – Czas zakończyć z fikcją ruchu rowerowego na wiadukcie. Miasto uważa, że tamtędy da się przejechać, ale jeśli chce się jechać zgodnie z przepisami, to jest bardzo niebezpieczne, natomiast jeżeli rowerzyści chcą przejechać bezpiecznie, wówczas łamią przepisy – mówi Bartosz Czarniecki ze Stowarzyszenia Rowerowy Białystok.

Rozwiązaniem, według niego, jest stworzenie kładki pieszo-rowerowej obok wiaduktu lub też taka przebudowa wiaduktu, aby znalazło się miejsce dla rowerzystów.

Cykliści wystosowali pismo do prezydenta Białegostoku i proponują w nim konkretne rozwiązania. – Podajemy propozycje, które można wprowadzić już dziś i które nie utrudniają jazdy kierowcom. Chcemy puścić rowery po chodnikach oraz połączyć infrastrukturę rowerową wokół wiaduktu, by stanowiła jedną całość.

Proponowane rozwiązania Stowarzyszenia liczą 13 punktów. Można się z nimi zapoznać, wraz z oznaczeniami na mapach, na stronie Stowarzyszenia Rowerowy Białystok.

Co dalej z petycją? – Czekamy na odpowiedź i liczymy, że miasto przychyli się do naszych rozwiązań – dodaje Czarniecki. (at)

O problemach rowerzystów w Białymstoku mówi Bartosz Czarniecki ze Stowarzyszenia Rowerowy Białystok: