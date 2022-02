Rośnie liczba legalnie zatrudnionych cudzoziemców

Luty 8, 2022

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba cudzoziemców legalnie pracujących w woj. podlaskim wzrosła trzykrotnie. Aktualnie w regionie jest ich ponad 22 tysiące.

– Od końca 2016 roku liczba pracujących osób z zagranicznym paszportem zwiększyła się z 4 tys. do obecnej liczby 22,1 tys. Największy wzrost nastąpił w 2021 roku. Do oddziału ZUS w Białymstoku zgłoszonych zostało do ubezpieczenia 6,8 tysiąca obcokrajowców – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

W województwie podlaskim najliczniejszą od lat grupą są obywatele Białorusi. Na drugim miejscu są Ukraińcy. (mt)