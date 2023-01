Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Podlaski ZUS wypłacił już świadczenia na kwotę ponad 100 mln złotych

Styczeń 5, 2023

Przeszło 100 mln złotych wypłacił już podlaski ZUS w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Z początkiem stycznia minął rok od wprowadzenia tego świadczenia. Część rodziców otrzymała już pełną jego kwotę w wysokości 12 tys. złotych.

– Świadczenie wypłacane jest w miesięcznych częściach – po 500 złotych przez dwa lata lub po 1000 złotych przez rok, w zależności od wyboru rodzica – mówi rzecznik białostockiego ZUS, Katarzyna Krupicka.

Rodzinny kapitał opiekuńczy to nawet 12 tys. złotych na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przyznane niezależnie od dochodów.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy cały czas są przyjmowane. Można je składać wyłącznie online – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia.

– Do tej pory do ZUS-u wpłynęło ponad 620,5 tys. wniosków na 657,8 tys. dzieci, z czego 18,9 tys. wniosków na 20,1 tys. dzieci złożyli rodzice z województwa podlaskiego – dodaje rzeczniczka.

Wniosek o RKO złożony w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesięcy do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesięcy, sprawia, że świadczenie będzie wypłacane od 12 .miesiąca życia dziecka. Jeśli rodzic się spóźni i złoży wniosek po ukończeniu przez dziecko 13. miesiąca życia, to wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 tys. zł na dziecko) będzie pomniejszana o 500 zł za każdy miniony miesiąc, licząc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca.

Świadczenie wypłacane jest także rodzicom z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi.

W skali kraju w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego wypłacono już ponad 3,5 mld złotych. (mt)